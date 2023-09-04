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Giresun'da sağanağın yol açtığı hasar gideriliyor

04.09.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte 2 Eylül'de etkili olan sağanak sonucu oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Eylül Cumartesi akşamı kente 132 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Bölgeye kısa süre içerisinde yüksek oranda yağış düşmesi sebebiyle bazı noktalarda su baskınları yaşandığını anımsatan Şenlikoğlu, "Afet seviyesinde olan bu aşırı yağışlarda sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Bizler de bunları yerinde, zamanında, vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur olmasına fırsat vermeden çözme yolunda gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Aytekin Şenlikoğlu, yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintisini bir saat içinde tahliye ettiklerini kaydederek, ekiplerin şimdi de afetin yoğun yaşandığı bölgelerde moloz kaldırma, temizleme, yıkama ve kanal temizleme çalışması yürüttüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun hasar sağanak

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