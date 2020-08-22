Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım kesildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da, aşırı yağışların ardından Yağlıdere Deresi'nin taşması nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım sağlanamıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyle aynı adı taşıyan derenin aşırı yağışlar nedeniyle taştığını ve bu nedenle ilçeye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Ulaşımdaki aksama nedeniyle destek alamadıklarını ifade eden İbaş, "Yağlıdere Emniyet Amirliği'nin önünden dere taştı ve şu an ana yoldan akıyor. Espiye-Yağlıdere yolu kapandı. Dere bu bölgede de yoldan akıyor. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

İbaş, zararı henüz bilmediklerini kaydederek, "Çarşının karşısında yer alan Bük Mahallesi su içerisinde. Su çarşıya da ulaşmak üzere. HES'ler barajlarını açtı. Yağmur sürerse dere çarşı içerisini de basabilir." diye konuştu.

