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  4. Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

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29.11.2024 09:11
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Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında 8 adreste yapılan aramada, 5 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 149 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si için adli kontrol kararı uygulandı.

Anahtar Kelimeler:
Giresun emniyet müdürlüğü

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