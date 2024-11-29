Giresun'da silah imalatı ve kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında 8 adreste yapılan aramada, 5 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 149 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 6 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si için adli kontrol kararı uygulandı.