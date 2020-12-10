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Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı

GİRESUN HABERLERİ  | 10.12.2020 23:32 | Son Güncelleme

Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Örenkaya köyünde, A.C. ve M.C'nin, satmak için ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 ruhsatsız piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 26 piyade tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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