Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde birbirini tabancayla vuran iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Bulvarı'nda A.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.A. ve H.K, birbirine tabancalarıyla ateş etti.

Olayda ağır yaralanan A.A. ve H.K, Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



