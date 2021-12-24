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Giresun'da taşımalı ve köy okullarında eğitime kar engeli

24.12.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da taşımalı ve köy okullarında eğitime kar engeli

GİRESUN (AA) - Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı ile köy okullarında eğitime 24 Aralık Cuma ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı ilçesinin tamamında okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:10
Sabah
07:42
Öğle
12:31
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:37

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

İnci Eczanesi
Merkez
Karabıçak Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Bulancak
Kurt Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
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