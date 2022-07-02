YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

02.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Giresun'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de terör örgütü PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı başladıAmpute Milli Futbol Takımı'nın Giresun kampı başladı
Çubuk'ta sağanak etkili olduÇubuk'ta sağanak etkili oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi
Anahtar Kelimeler:
Giresun terör örgütü

Giresun Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:52
Öğle
12:35
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:59
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Mucize! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamile

Mucize! Aynı anda iki çift tek yumurta ikizine hamile

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Bazen bırakmak şansını zorlamaktan daha iyidir!

Bazen bırakmak şansını zorlamaktan daha iyidir!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.