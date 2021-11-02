Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Y.G.M. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Üst aramalarında 36,1 gram esrar, 49,2 gram skunk, 20,4 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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