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Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı

12.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaralı halde bulunan iki köpek, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi ile Keşap ilçesinin Kalecik köyünde yaralı köpek bulan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Köpekler, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince bildirilen alanlardan alındı.

Jandarmaya ait ekip aracıyla Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilen 2 hayvanın tedavisine başlandı.

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