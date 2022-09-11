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Giresun'da yayla evinde yangın

11.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yayla evinde yangın

Giresun'da yayla evinde yangın

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yaylada bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karamaşat Yaylası'nda Hüseyin Çubukcu'ya ait evde çıkan baca yangını büyüyerek evin tamamına yayıldı.

Espiye Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Giresun'da yayla evinde yangın

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Anahtar Kelimeler:
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