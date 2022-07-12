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Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı

12.07.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğada topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 14 kişinin doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiklerini aktaran Bulut, "Sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım izlemleri devam ediyor. Gerekli planlamalarını yaptık." ifadesini kullandı.

Bulut, ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceğine dikkat çekti.

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