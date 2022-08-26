Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi

GİRESUN ( AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan Mustafa ve Hanife Zıvalı'nın cenazeleri Akdarı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Zıvalı çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü Abdullah Bal ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından Zıvalı çiftinin naaşları aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlçenin Akdarı Mahallesi Topçuluyanı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları Mustafa Deniz Zıvalı ise yaralanmıştı.

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