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Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

28.09.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda G.D, H.K ve S.K, gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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