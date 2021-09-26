Giresunspor 1-1 Kayserispor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Giresunspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Kayserispor, 17. dakikada Joseph Attamah'ın golüyle öne geçerken, 21. dakikada Fousseni Diabate bu gole yanıt verdi.

Her iki takım da rakip kalede etkili ataklar geliştiremezken, oyuna baskınlığını koyan taraf Giresunspor oldu. Hücum anlamında beklenen etkiyi yaratamayan Giresunspor, kaleci Lung'u da geçemeyince 1 puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Giresunspor puanını 2 yaparken, Kayserispor ise 11 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

