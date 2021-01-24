Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül,"Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık." dedi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile zorlu bir maç oynadıklarını belirtti.

İstedikleri oyunu tam olarak sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Şengül, yine de kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Zirve mücadelesi veren bazı rakiplerinin puan kayıpları yaşadığına işaret eden Şengül, "Hep söylediğim gibi Giresun'un hayali var, yeni statla birlikte bu hayali gerçekleştirecek güce sahip bu takım. Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık. Tuzlaspor ve Adana Demirspor kaybetti. Açılan puan farkını da korumayı hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şengül, önlerindeki 9-10 maçlık periyodun önemine dikkati çekerek, hedeflerinin bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek olduğunu sözlerine ekledi.