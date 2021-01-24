YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

24.01.2021 20:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık" - Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Kulübe zenginliğimiz olmayınca ilerleyen dakikalar bizim için sorun oldu"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül,"Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık." dedi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile zorlu bir maç oynadıklarını belirtti.

İstedikleri oyunu tam olarak sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Şengül, yine de kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Zirve mücadelesi veren bazı rakiplerinin puan kayıpları yaşadığına işaret eden Şengül, "Hep söylediğim gibi Giresun'un hayali var, yeni statla birlikte bu hayali gerçekleştirecek güce sahip bu takım. Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık. Tuzlaspor ve Adana Demirspor kaybetti. Açılan puan farkını da korumayı hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şengül, önlerindeki 9-10 maçlık periyodun önemine dikkati çekerek, hedeflerinin bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

- Aydeniz Et Balıkesirspor cephesi

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Giresunspor'a yeni stadının hayırlı olmasını ve kendilerine de böylesi güzel bir statta oynamanın nasip olmasını diledi.

Maçta mevkisel sorunlar yaşadıklarına işaret eden Arslan, şunları dile getirdi:

"Kulübe zenginliğimiz olmayınca ilerleyen dakikalar bizim için sorun oldu. Giresunspor son dakikalarda golü buldu ve o gol, maçın bitişiydi. Hem Giresunsporlu oyuncuları tebrik ediyorum hem de kendi oyuncularımı bu dirençlerinden dolayı, çabalarından dolayı kutluyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGözyaşlarını tutamadılar!Gözyaşlarını tutamadılar!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:37
Öğle
12:43
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Arda Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Mutlu Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girdi

Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girdi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor

Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi

Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Kamyonculardan Giresun Limanı’na destek

Kamyonculardan Giresun Limanı’na destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.