GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Futboseverler, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi internette "Giresunspor Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek?

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Beşiktaş maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Çotanak Stadyumunda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğıurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olarak açıklandı.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

