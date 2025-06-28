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Giresunspor’da Başkan Emin Eltuğral, güven tazeledi

Önümüzdeki sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek Giresunspor’da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.

Giresunspor’da Başkan Emin Eltuğral, güven tazeledi
Berker İşleyen

Kongrenin ilk oturumunda 454 delegeden 240’ı kongreye katılarak çoğunluk sağladı. Mevcut başkan Emin Eltuğral, seçimde tek aday oldu. 152 üyenin oy kullandığı genel kurulda, Emin Eltuğral yeniden başkan seçildi.

Emin Eltuğral’ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

"Ahu Karaibrahimoğlu, Ali Yalsız, Cihan Demir, Erol Soydan, Fatih Sakal, Hakan Demiral, Halil Demirtaş, İbrahim Güler, Muhammet Dinç, Mustafa Uzun, Osman Topal, Önder Söğünmez, Şevket Kaya, Şükrü Akkaya ve Tuncer Çimenli."

BORÇ 380 MİLYON TL

Öte yandan kulübün güncel borcu da belli oldu. Cari borçlar 17 milyon 287 bin 635 TL, borç senetleri 2 milyon 511 bin 869 TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer çeşitli borçlar 8 milyon 731 bin 526 TL, vergi ve SGK borçları 124 milyon 77 bin 377 TL, futbolcu borçları 225 milyon 814 bin 298 TL ve store borcu 1 milyon 118 bin 809 TL olmak üzere toplam borcun 380 milyon 241 bin 509 TL olduğu açıklandı.

"BORCU YÖNETİLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Başkan Eltuğral, genel kurulda yaptığı açıklamada, "Giresunspor’un içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Tek düşüncemiz takımı, içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Bir şeyler yarım kalmasın istiyoruz. Biraz zorlu bir süreç. Dünya üzerinde geçmişte birçok böyle kulüp vardı. Borçlarını ödeyemediği için kulüpleri kapandı. Biz Giresunspor’un borcunu yönetilebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Bundan sonra bu işi sonuçlandırmak için çalışacağız. Allah izin verirse bunu başaracağız" dedi.

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