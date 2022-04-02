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Giresunspor'da Umut Nayir şov yaptı! Sivasspor şoka uğradı

02.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin müthiş bir geri dönüşe imza attığı maç 2-2 sonuçlandı.

Giresunspor'da Umut Nayir şov yaptı! Sivasspor şoka uğradı
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Süper Lig'in 31. haftası harika bir karşılaşmaya sahne oldu. Hakan Keleş'in liderliğindeki Giresunspor, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'u ağırladı. Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

UMUT NAYİR ŞOV YAPTI!

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Konuk takımın gollerini 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile 44'te Max Gradel attı. Giresunspor'un golleri 73 ve 79'da Umut Nayir'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Giresunspor 36 puana yükseldi. Sivasspor ise 41 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Giresunspor
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