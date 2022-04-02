Giresunspor'da Umut Nayir şov yaptı! Sivasspor şoka uğradı

Süper Lig'in 31. haftası harika bir karşılaşmaya sahne oldu. Hakan Keleş'in liderliğindeki Giresunspor, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'u ağırladı. Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

UMUT NAYİR ŞOV YAPTI!

Konuk takımın gollerini 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile 44'te Max Gradel attı. Giresunspor'un golleri 73 ve 79'da Umut Nayir'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Giresunspor 36 puana yükseldi. Sivasspor ise 41 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



