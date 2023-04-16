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Giresunspor'dan çok kritik galibiyet! Sivasspor'u deviren yeşil - beyazlılar, ligde 11 maç aradan sonra kazandı...

16.04.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. İşte maçtan detaylar...

Giresunspor'dan çok kritik galibiyet! Sivasspor'u deviren yeşil - beyazlılar, ligde 11 maç aradan sonra kazandı...

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Jorman Campuzano kaydetti.

Bu skorun ardından 11 maçlık kazanamama serisini noktalayan Giresunspor, puanını 27'ye yükseltti ve 15. sırada yer aldı. Üç maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sivasspor ise 31 puanla 13. basamakta yer buldu.

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Giresunspor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

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