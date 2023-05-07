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Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmada gollü beraberlik!

07.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geldi. İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaştı. Bu maç, sarı lacivertliler için için kritik viraj. Dolayısıyla Jorge Jesus'un 11'i merak konusu olmuştu. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Süper lig puan durumu ve ilk 11'ler....

Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmada gollü beraberlik!

Giresunspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak konusu oldu. Maçta, hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yaptı. Maçın dördüncü hakimi ise Mert Güzenge oldu. İşte, Giresunspor Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı bugün (7 Mayıs 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı. Maç, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynandı.

Temponun bir hayli yüksek olduğu maç 1-1 karşıklı gol ile sonuçlandı. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Riad Bajic atarken, Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi'den geldi.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Giresunspor ilk 11'i: Ferhat, Hayrullah, Kadir, Arias, Alper, Kadir, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic

Fenerbahçe ilk 11'i: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Crespo, Arda, Zajc, Emre, Pedro, Valencia

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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SARI LACİVERTLİLER AÇIK FARKLA ÖNDE

Fenerbahçe ile Giresun, 16. randevusuna çıkacak.

Fenerbahçe ve Giresunspor arasında oynanan 15 maçta sarı-lacivertliler 8, Çotanaklar ise 2 galibiyet alırken, 5 maç eşitlikle sona erdi.

YALNIZCA 1 YENİLGİ

Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 maça çıktı. Sarı lacivertliler geride kalan karşılaşmalarda 3'er üstünlük ve eşitlikle sahadan ayrılırken, rakibine ise sadece 1 kez yenildi.

FERDİ BU AKŞAM YİNE İLK 11'DE

Geçen hafta sol kanatta başladığı Sivasspor karşısında 2 golle galibiyeti getiren Ferdi, bu akşam yine ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli ekibin jokeri, sağ bek pozisyonuna döndü. Savunmanın solunda ise Peres oldu.

MIGUEL CRESPO'YA SAVUNMANIN ÖNÜNDE ŞANS VERİLDİ

Orta alanda eksiklerin olduğu sarı-lacivertlilerde, Crespo formayı kaptı. Jesus, Portekizli oyuncuya savunmanın önünde şans verdi. Son haftalarda formasını kaybeden 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.


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