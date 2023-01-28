GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Giresunspor Galatasaray maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) canlı olarak ekrana gelecek. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynanacak bu karşılaşmada Hakem Bahattin şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı nternette araaştırılıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Galatasaray maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Serginho, Murat Cem, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP

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GİRESUNSPOR İLE GALATASARAY SÜPER LİG TARİHİNDE 15 KEZ KOZLARINI PAYLAŞTI

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne dek 15 defa kozlarını paylaştı.

Galatasraay 6 kez sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı.

Giresunspor ise 4 defa da rakibini mağlup etti.

5 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.

Sarı Kırmızılıların 20 golüne, Giresunspor 13 golle karşılık verdi.

Öte yandan Galatasaray’ın 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Galatasaray ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 10 kez deplasmanda maça çıktı.

Galatasaray 7 galibiyet, 2 eşitlik ve 1 yenilgiyle 23 puan topladı ve bu alanda da lider konumda yer alıyor.

Aslan 20 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe’ye konuk oldu ve sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

