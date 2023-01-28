SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

28.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Okan Buruk'un öğrencileri rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Giresunspor Galatasaray maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) canlı olarak ekrana gelecek. Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynanacak bu karşılaşmada Hakem Bahattin şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı nternette araaştırılıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Galatasaray maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Serginho, Murat Cem, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRNAI İÇİN TIKLAYINIZ

GİRESUNSPOR İLE GALATASARAY SÜPER LİG TARİHİNDE 15 KEZ KOZLARINI PAYLAŞTI

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne dek 15 defa kozlarını paylaştı.

Galatasraay 6 kez sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı.

Giresunspor ise 4 defa da rakibini mağlup etti.

5 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi.

Sarı Kırmızılıların 20 golüne, Giresunspor 13 golle karşılık verdi.

Öte yandan Galatasaray’ın 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Galatasaray ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 10 kez deplasmanda maça çıktı.

Galatasaray 7 galibiyet, 2 eşitlik ve 1 yenilgiyle 23 puan topladı ve bu alanda da lider konumda yer alıyor.

Aslan 20 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe’ye konuk oldu ve sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu esti gürledi! 'Şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'Erman Toroğlu esti gürledi! 'Şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor?Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor?
Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar!Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray spor Süper Lig spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Erman Toroğlu esti gürledi! 'Şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'

Erman Toroğlu esti gürledi! 'Şeytanlık, futbol sahtekarlığı!'

Rıdvan Dilmen, maçın taktiğini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, maçın taktiğini açıkladı!

Toroğlu'nun o sözleri gündeme bomba gibi düştü! "Aptalca"

Toroğlu'nun o sözleri gündeme bomba gibi düştü! "Aptalca"

Cezası resmen açıklandı! Ligde oynayacak mı?

Cezası resmen açıklandı! Ligde oynayacak mı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.