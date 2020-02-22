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Giresunspor galibiyete odaklandı

GİRESUN HABERLERİ  | 22.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "Rakibin geçen hafta aldığı farklı mağlubiyet bizi rehavete sokmamalı, iyi konsantre olup 3 puanı alan taraf olmalıyız"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u ağırlayacak Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, rakiplerinin geçen hafta aldığı farklı mağlubiyetin kendilerini rehavete sokmaması gerektiğine vurgu yaparak, "İyi konsantre olup 3 puanı alan taraf olmalıyız." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında bir "yol kazası" yaşadıklarını, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Bu hafta oynayacakları Balıkesirspor maçının kolay olmayacağına işaret eden Usta, "Futbol sahada oynanan, mücadele edenin kazanacağı bir oyun. Yenilsek de mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Rakibin geçen hafta aldığı farklı galibiyet bizi rehavete sokmamalı, iyi konsantre olup 3 puanı alan taraf olmalıyız." diye konuştu.

Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacaklarına işaret eden Usta, "Kalan sürede hataya tahammülümüz yok. Ligi ilk 6 içinde tamamlayacağımızdan eminiz. Hakem hataları oluyor ama hakemi de yeneceğiz. Önümüzdeki 3 maçta en az 7 puan hedefliyoruz. Sekiz günde 3 maç oynayacağız, 7 puan alırsak senaryo değişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Futbol Giresunspor Mehmet Fevzi Usta TFF 1. Lig

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Sefa Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
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