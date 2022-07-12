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Giresunspor ikinci etap kampına Erzurum'da başladı

12.07.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor ikinci etap kampına Erzurum'da başladı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına bugün Erzurum'da başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi ilk etap kampının ardından oyunculara üç gün Kurban Bayramı izni verildiği belirtildi.

Yine Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün başlayan ikinci etap çalışmalarının ise 23 Temmuz'a kadar süreceği kaydedildi.

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