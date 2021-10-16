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Giresunspor ilk galibiyetini aldı

16.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 9’uncu haftasında GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ererken yeşil-beyazlılar evindeki ilk galibiyetini aldı.

Giresunspor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahini Giresunspor, 2-0'lık skorla kazandı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada kendi kalesine Selim Ay ile 90+4'te Josh Champness kaydetti.

Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, merkezden ceza sahasına doğru yönelen Diabate'ye yaptığı faul sonrasında 12. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını uzun süre 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Giresunspor üst üste ikinci kez kazanarak 8 puana yükseldi. Rizespor ise 1 puanda kalarak arka arkaya 7. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Giresunspor
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