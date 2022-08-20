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Giresunspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

20.08.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Kasımpaşa maçı ile iki ekip Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu sezon oynadığı ilk iki Süper Lig maçının birini kazanan Giresunspor, daha önce hiçbir sezonun ilk üç haftasından iki galibiyet çıkaramadı. Peki Giresunspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Giresunspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk iki maçını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, lig tarihinde ilk iki hafta karşılaşmasını da 4+ farkla kaybeden ilk ekip oldu. İstanbul ekibi, 2009/10'dan bu yana hiçbir sezonun ilk üç maçını puansız geçmedi. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini 2+ gol sevinci yaşadığı tek karşılaşmada Fatih Karagümrük'ten aldı.

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Bu sezon iki Süper Lig maçında toplam 10 gol yiyen Kasımpaşa, 2001/02'den bu yana bir sezonun ilk iki haftasında kalesinde 10+ gol gören ilk takım oldu. Süper Lig'de çıktığı son 16 maçın sadece birinde gol atamayan Giresunspor, bu süreçte sadece Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı boş geçti. Son yedi karşılaşmada fileleri havalandıran Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a karşı sona eren sekiz maçlık kulüp rekorunu tekrarlamak istiyor.

Süper Lig'deki son maçında Galatasaray'dan gol yemeyen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, lig kariyerinde Mayıs 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gole kapama yapmak için sahaya çıkacak. Maç bu akşam ekranlara gelecek.

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giresunspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Giresunspor
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