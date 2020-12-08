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Giresunspor Kulübü, eski başkan Sacit Ali Eren'i alacak talebi için mahkemeye verdi

GİRESUN HABERLERİ  | 08.12.2020 17:01 | Son Güncelleme

Giresunspor Kulübü, eski başkan Sacit Ali Eren'i alacak talebi için mahkemeye verdi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da yönetim kurulu, alacak talebi karışında eski başkan Sacit Ali Eren'i mahkemeye verdi.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık politikası gereği tüm hesapların kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Borçlar hakkında bilgi verildiği, çözüm önerilerinin de kişiler, kurumlar ve yine kamuoyu ile düzenli olarak paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, "Açıklık konusunda tecrübesi olmayan kişiler amacımızı anlamak istemese de Giresunspor'u destekleyenler ve şeffaflık politikası konusunda bilgi sahibi olanlar bizim hep yanımızda oldu." ifadesi kullanıldı.

Politikaları gereğince son bir gelişmenin daha kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün önündeki en büyük engel olarak duran, kulübün boynuna idam ipi gibi geçmiş olan Ali Eren'in koyduğu temlik tüm çabalarımıza ve taleplerimize rağmen kaldırılmamıştır. Haksız olduğunu gördüğümüz bu alacak talebi karışında eski başkanlarımızdan sayın Ali Eren'i mahkemeye vermiş bulunmaktayız."

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