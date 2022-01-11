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Giresunspor Kulübünden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

11.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Kulübünden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı

GİRESUN (AA) - Giresunspor Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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