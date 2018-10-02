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Giresunspor Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 02.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Giresunspor Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Giresunspor bu sezon Metin Diyadin ile çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Öte yandan, Diyadin geçen sezon 5 Şubat 2018'de görevi bıraktığı açıklanmış, kısa süre sonra 26 Şubat 2018'de ikinci kez takımın başına getirilmişti.

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