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Giresunspor Savicevic'i transfer etti

04.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Savicevic'i transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Vukan Savicevic'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig Giresunspor

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