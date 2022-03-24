Giresunspor-Sivasspor maçı kadınlar ve 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasındaki Demir Grup Sivasspor maçını kadınlar ve 18 yaş altı tüm taraftarlar ücretsiz izleyebilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Sivasspor karşılaşmasının biletlerinin yarın saat 13.00'da satışa çıkacağı belirtildi.

7-18 yaş arası Passolig kartı olan taraftarların ve yaş sınırı olmaksızın kadın taraftarların karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebileceği aktarılan açıklamada, "7 yaş altı çocuklarımız için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır. Ücretsiz bilet hakkından yararlanacak olan taraftarlarımız biletlerini Passolig gişelerinden temin edebilirler." ifadeleri kullanıldı.

