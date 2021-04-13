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Giresunspor, Süper Lig için geri sayıma geçti

13.04.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor evinde Keçiörengücü'nü 2-1 yendi ve 4 hafta kala liderliğini sürdürdü.

Giresunspor, Süper Lig için geri sayıma geçti

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Keçiörengücü, 15. dakikada Eze'nin golüyle öne geçerken, Giresunspor'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Balde ve 79. dakikada Eren'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Giresunspor puanını 63 yaparak Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım daha attı. Playoff mücadelesi veren Keçiörengücü ise 49 puanla 7. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacakken, Keçiörengücü evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.

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