YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

19.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacak

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil beyazlı takımın, yarın SK Torpedo Kutaisi ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, kamp merkezindeki 3 numaralı sahada oynanacak karşılaşmanın saat 17.30'da başlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyorGiresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor
Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildiOrdu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi
Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiSivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor hazırlık maçı

Giresun Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:12
Sabah
05:04
Öğle
12:38
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:45
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.