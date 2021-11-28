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Giresunspor uçağında panik! Pisti pas geçti

28.11.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Beşiktaş’ı 4-0 yenen GZT Giresunspor, bugün şehre geri döndü. Giresunspor’u taşıyan uçak inişte pisti pas geçti, bu esnada uçak içinde panik ve korku yaşandı.

Giresunspor uçağında panik! Pisti pas geçti

GZT Giresunspor kafilesi Türk Hava Yolları’nın 13.40 uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Ordu - Giresun Havalimanı’na iniş için alçalan uçak, piste çok kısa bir mesafe kala pisti pas geçerek tekrar yükseldi.

Bu esnada ne olduğunu anlamayan uçaktaki yolcular korku ve panik yaşadı. Kaptan pilot uçağın operasyonel nedenlerle pisti pas geçtiğini açıkladı. Havada yarım saat tur atan uçak daha sonra sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçağın inişini tamamlamasının ardından havalimanından dışarı çıkan Giresunspor kafilesini ise yeşil-beyazlı taraftarlar sevgi ve coşkuyla karşıladı. Beşiktaş deplasmanında alınan 4-0’lık galibiyet dolayısıyla taraftarlar, bütün ekibi tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Giresunspor
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