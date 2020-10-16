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Giresunspor, yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istiyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor’un takım kaptanı Eren Tozlu, son 3 maçta 7 puan almalarıyla birlikte yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Giresunspor, yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istiyor

Giresunspor, 18 Ekim Pazar günü oynatacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürürken takım kaptanı Eren Tozlu, futbolcular arasındaki uyumun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Eren Tozlu, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, "Yeni bir takımız, aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Sahada uyum süreci galip gelmemize ve son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen uyum süreci dikkat çekiyor. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Hazırlık maçı da oynadık. Aramızdaki uyum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Önümüzde Ankaraspor maçı var. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Ankaraspor maçında da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Giresunspor’un Polonyalı futbolcusu Michal Nalepa ise oynayacakları bütün maçları kazanmak istediklerini söyleyerek, "Son maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum, güzel oynadık. Bizim için önemli olan şeyde kazanmaktı ve o maçı da kazandık. Bizim hedefimiz Süper Lig. Şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak ve bütün maçları kazanmak istiyoruz. Önümüzde Ankaraspor maçı var. Sonrasında Anadaspor ve Altayspor maçları var. Bu maçları tabi ki kazanmak istiyoruz. Umarım bu maçlardan 3 puan alıp hedefimiz doğrultusunda ilerleriz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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