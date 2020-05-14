YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

GİRESUN HABERLERİ  | 14.05.2020 00:21 | Son Güncelleme

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.

Bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli tedavilere başlandığı belirtilirken, "Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Muğla’da trafik kazası: 3 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Giresun Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:28
İkindi
16:23
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Hastaneler Eczanesi
Merkez
Kumyalı Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesinde kalite damla sulama ile artacak

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Giresun’da Avukatlar Günü Etkinlikleri

Giresun’da Avukatlar Günü Etkinlikleri

Milli Maçlara Erkek Futbolcularla Hazırlanıyor

Milli Maçlara Erkek Futbolcularla Hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.