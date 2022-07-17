Giresunspor'dan Umut Nayir açıklaması:

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor Kulübü, futbolculardan Umut Nayir'in sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolculardan Umut Nayir'in sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla kamuoyunun ve camianın doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Umut Nayir'in gerek sezon öncesi hazırlık kampında sergilediği profesyonellikle bağdaşmayan bazı tutum ve davranışları, gerekse menajerler vasıtasıyla kendisine takım bulma arayışları neticesinde bu şartlar altında kadromuzda yer alamayacağı oyuncuya iletilmiş ve kendisine kulüp bulması için müsaade edilmiştir. Tüm bu gerçekler ortadayken oyuncu tarafından yapılan talihsiz açıklamayı hayretle karşıladığımızı belirtmek isteriz. "

"Unutulmamalıdır ki kimse Giresunspor'dan üstün değildir ve her oyuncu imzalamış olduğu profesyonel sözleşmenin şartlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapmış olduğu açıklama sebebiyle kulübümüzün hak ve menfaatlerini savunmak amacıyla gerekli hukuki süreçler de ayrıca başlatılmıştır. Yönetim kurulu olarak Giresunspor'umuzun menfaat ve çıkarları neyi gerektiriyorsa o adımları kararlılıkla atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kulüp olarak Umut Nayir'e karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olduğumuz gerçeğinin altını bir kez daha çizerek, belirtmek isteriz. Bizler Giresunspor'umuzu başarıya taşıyacak ve taraftarlarımızın takdirini kazanacak doğru oyuncu grubu ile yolumuza devam edeceğiz."

