Giresunsporlu futbolcu Eren Tozlu, şampiyonluğu taraftarlarla kutlamak istiyor:

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu, çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, "Aşırı derecede mutluyuz ama pandemiden dolayı taraftarlar yok. Şu an tam anlamıyla o duyguyu yaşayamadık taraftarlarımız olmadığı için. Ama 1-2 gün sonra inşallah daha güzel bir şekilde yaşarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un altyapısından yetiştiğini ve Giresunlu olduğunu hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "İlk profesyonel maçlarıma bu formayla çıktım. Yıllar sonra da buraya kaptan olarak geri döndüm. Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel. Tüm Giresun halkına armağan olsun." şeklinde konuştu.

Taraftarlarının kutlamalara başlamasıyla ilgili bir soru üzerine Eren Tozlu, şunları kaydetti:

"44 yıllık bir özlem var. Taraftarlarımızı anlayabiliyorum. Kısıtlamalar var. Bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum. İnşallah kapanma bittikten sonra kurallara uygun bir şekilde hep birlikte bu duyguyu doyasıya yaşarız."

