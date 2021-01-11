Giresunspor'un, yeni stadı için heyecanlı bekleyişi sürüyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamaya başlayacaklarını söyledi.

Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına 2016 yılında başlanan 22 bin 28 kişi kapasiteli stadın tamamlanarak, karşılaşmaların oynanabilir hale geldiğini belirtti.

Ligin 18'inci haftasında Giresun'da konuk edecekleri Aydeniz Et Balıkesirspor müsabakasıyla bundan sonraki süreçte rakiplerini Çotanak Stadı'nda ağırlayacaklarını ifade eden Karaahmet, bunun heyecanı içerisinde olduklarını aktardı.

Bu sezon Çotanak Stadı'nda Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşamak istediklerine vurgu yapan Karaahmet, şöyle konuştu:

"Giresun için büyük bir proje. Çok farklı duygular içerisindeyiz. Böyle bir stat Türkiye'de çok az bulunmakta. Heyecanla ilk karşılaşmamızı oynamayı bekliyoruz. Giresunspor'un hak ettiği yer ve hayali bir üst lig. İnşallah yeni stadımızla bu sezon hayalimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

Karaahmet, takımın devre arası kampını Antalya'da sürdürdüğünü, süreci en iyi şekilde değerlendirerek sezonun ikinci yarısında da başarılı sonuçlara imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.

