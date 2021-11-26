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Giresun'dan şaşırtıcı ve bir o kadar da lezzetli bir tarif: Kiraz tuzlaması!

25.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse her gün Türk mutfağındaki yepyeni bir lezzetle tanışmaya başladık. Geniş bir yelpazeye sahip Türk mutfağının tarifleri saymakla bitmiyor. Bu lezzetler arasında Giresun'a ait öyle lezzetli bir tarif var ki; tadanları şaşırtıyor. Gelin, Karadeniz Bölgesi'nden çıkan lezzetli ve bir o kadar da ilginç bir tarife bakalım: Kiraz tuzlaması!

Giresun'dan şaşırtıcı ve bir o kadar da lezzetli bir tarif: Kiraz tuzlaması!

Yaz aylarında çokça tüketilen kiraz, ülkemizde bolca bulunan bir meyve. Nefis tatlıların ve sosların baş tacı olan bu meyve, bu sefer çok farklı bir tarifle sofralarınıza gelecek. Karadeniz'de yetişen taze kirazların tuzlaması bile yapılıyor! Peki bu nasıl oluyor? İşte Giresun'un az bilinen lezzetlerinden kiraz tuzlaması tarifi...

KİRAZ TUZLAMASI TARİFİ

MALZEMELER

Tuzlama İçin

  • İstenilen miktarda taze kiraz

  • 1 paket kaya tuzunun üçte biri (5 kilogramlık bidon için)

  • Kiraz miktarına bağlı olarak 5 kilogramlık pet bidon
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Kiraz Tuzlaması Kavurma İçin

  • 1 kilogram kiraz tuzlaması

  • 2-3 adet orta boy kuru soğan

  • 2 kaşık tereyağı veya 1 fincan sıvı yağ (İsteğe bağlı olarak ikisinden birini seçebilirsiniz)

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle seçtiğiniz kirazların saplarını ayıklayın. Bu biraz zaman alıyor ama emin olun buna değecek!

  • Sonra 5 kiloluk bidonlara ayıkladığınız kirazları bir bütün halinde koyun.

  • Kirazların üzerini kaplayacak kadar kaya tuzu koyun.

  • Daha sonra bir kat daha kiraz koyun ve üzerini aynı şekilde tuz ile kaplayın.

  • Bu işleme koyduğunuz bidon dolana kadar devam edin.

  • Son olarak bidonun kapağını sıkıca kapatın ve serin bir yerde en az 15 gün bekletin.

Püf Noktaları

  • Tuzlamaya su koymayın çünkü tuz kirazları kendiliğinden sulandırıyor.

  • Kirazlar taze ve iri olduğu için ilk gün çok yer kaplıyor. Tuz onları yavaş yavaş erittiği için daha sonra hacmi azalıyor.

  • Bu karışımın kapağını en az 15 gün boyunca kapalı tutmanız gerekiyor. Hatta 1-2 ay sonra kirazın tatlı tadı tamamen gidiyor ve sanki bir sebze yiyormuşsunuz gibi oluyor.

Kiraz Tuzlaması Kavurma Tarifi

  • Kirazların çekirdeklerini çıkarın.

  • Kirazları suya koyarak tuzunun çıkmasını bekleyin. Bu işlemi bir gün boyunca yaparsanız çok daha iyi olur.

  • Bir tavada tereyağını eritin. İsteğe bağlı olarak tereyağı yerine sıvı yağda kullanabilirsiniz.

  • Soğanları ince bir şekilde doğrayın ve erittiğiniz yağda kavurun.

  • Kirazları da ekleyerek güzelce kavurun.

  • Sıcak olarak servis yapın.
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