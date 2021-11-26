Giresun'dan şaşırtıcı ve bir o kadar da lezzetli bir tarif: Kiraz tuzlaması!

Yaz aylarında çokça tüketilen kiraz, ülkemizde bolca bulunan bir meyve. Nefis tatlıların ve sosların baş tacı olan bu meyve, bu sefer çok farklı bir tarifle sofralarınıza gelecek. Karadeniz'de yetişen taze kirazların tuzlaması bile yapılıyor! Peki bu nasıl oluyor? İşte Giresun'un az bilinen lezzetlerinden kiraz tuzlaması tarifi...
MALZEMELER
Tuzlama İçin
İstenilen miktarda taze kiraz
1 paket kaya tuzunun üçte biri (5 kilogramlık bidon için)
Kiraz Tuzlaması Kavurma İçin
1 kilogram kiraz tuzlaması
2-3 adet orta boy kuru soğan
HAZIRLANIŞI
Öncelikle seçtiğiniz kirazların saplarını ayıklayın. Bu biraz zaman alıyor ama emin olun buna değecek!
Sonra 5 kiloluk bidonlara ayıkladığınız kirazları bir bütün halinde koyun.
Kirazların üzerini kaplayacak kadar kaya tuzu koyun.
Daha sonra bir kat daha kiraz koyun ve üzerini aynı şekilde tuz ile kaplayın.
Bu işleme koyduğunuz bidon dolana kadar devam edin.
Püf Noktaları
Tuzlamaya su koymayın çünkü tuz kirazları kendiliğinden sulandırıyor.
Kirazlar taze ve iri olduğu için ilk gün çok yer kaplıyor. Tuz onları yavaş yavaş erittiği için daha sonra hacmi azalıyor.
Kiraz Tuzlaması Kavurma Tarifi
Kirazların çekirdeklerini çıkarın.
Kirazları suya koyarak tuzunun çıkmasını bekleyin. Bu işlemi bir gün boyunca yaparsanız çok daha iyi olur.
Bir tavada tereyağını eritin. İsteğe bağlı olarak tereyağı yerine sıvı yağda kullanabilirsiniz.
Soğanları ince bir şekilde doğrayın ve erittiğiniz yağda kavurun.
Kirazları da ekleyerek güzelce kavurun.
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