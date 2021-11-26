Giresun'dan şaşırtıcı ve bir o kadar da lezzetli bir tarif: Kiraz tuzlaması!

Yaz aylarında çokça tüketilen kiraz, ülkemizde bolca bulunan bir meyve. Nefis tatlıların ve sosların baş tacı olan bu meyve, bu sefer çok farklı bir tarifle sofralarınıza gelecek. Karadeniz'de yetişen taze kirazların tuzlaması bile yapılıyor! Peki bu nasıl oluyor? İşte Giresun'un az bilinen lezzetlerinden kiraz tuzlaması tarifi...

KİRAZ TUZLAMASI TARİFİ

MALZEMELER

Tuzlama İçin

İstenilen miktarda taze kiraz

1 paket kaya tuzunun üçte biri (5 kilogramlık bidon için)

Kiraz miktarına bağlı olarak 5 kilogramlık pet bidon

Kiraz Tuzlaması Kavurma İçin

1 kilogram kiraz tuzlaması

2-3 adet orta boy kuru soğan

2 kaşık tereyağı veya 1 fincan sıvı yağ (İsteğe bağlı olarak ikisinden birini seçebilirsiniz)

HAZIRLANIŞI

Öncelikle seçtiğiniz kirazların saplarını ayıklayın. Bu biraz zaman alıyor ama emin olun buna değecek!

Sonra 5 kiloluk bidonlara ayıkladığınız kirazları bir bütün halinde koyun.

Kirazların üzerini kaplayacak kadar kaya tuzu koyun.

Daha sonra bir kat daha kiraz koyun ve üzerini aynı şekilde tuz ile kaplayın.

Bu işleme koyduğunuz bidon dolana kadar devam edin.

Son olarak bidonun kapağını sıkıca kapatın ve serin bir yerde en az 15 gün bekletin.

Püf Noktaları

Tuzlamaya su koymayın çünkü tuz kirazları kendiliğinden sulandırıyor.

Kirazlar taze ve iri olduğu için ilk gün çok yer kaplıyor. Tuz onları yavaş yavaş erittiği için daha sonra hacmi azalıyor.

Bu karışımın kapağını en az 15 gün boyunca kapalı tutmanız gerekiyor. Hatta 1-2 ay sonra kirazın tatlı tadı tamamen gidiyor ve sanki bir sebze yiyormuşsunuz gibi oluyor.

Kiraz Tuzlaması Kavurma Tarifi