Giresun’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde karantina 14 gün uzatıldı

Giresun’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 29 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan Korona virüs karantinası 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün uzatıldı.

29 Mart tarihinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde Korona virüs salgınının kontrolü amacıyla uygulanan karantina, 11 Nisan tarihinde bir vatandaşın Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Çamoluk İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla karantina süresi 14 gün uzatıldı.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada "Karadikmen Köyünde sosyal izolasyona tam anlamıyla riayet edilmediğine karar verildi ve toplum sağlığı için 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina süresi 14 gün uzatıldı" denildi.

