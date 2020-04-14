YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde karantina 14 gün uzatıldı

Giresun’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde karantina 14 gün uzatıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 14.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Giresun’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 29 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan Korona virüs karantinası 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün uzatıldı.29 Mart tarihinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Giresun’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 29 Mart 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan Korona virüs karantinası 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün uzatıldı.
29 Mart tarihinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde Korona virüs salgınının kontrolü amacıyla uygulanan karantina, 11 Nisan tarihinde bir vatandaşın Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Çamoluk İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla karantina süresi 14 gün uzatıldı.
Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada "Karadikmen Köyünde sosyal izolasyona tam anlamıyla riayet edilmediğine karar verildi ve toplum sağlığı için 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina süresi 14 gün uzatıldı" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

MHP Bergama’dan dezenfeksiyon tüneli

MHP Bergama’dan dezenfeksiyon tüneli

Giresun Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:12
Yatsı
20:37

Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Bektaşoğlu Eczanesi
Merkez
Gökalp Eczanesi
Merkez
İlgi Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tolga Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

Giresun İl Pandemi Kurulu toplandı

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

İntihar girişiminde bulunan üniversiteli yaşam mücadelesi veriyor

İntihar girişiminde bulunan üniversiteli yaşam mücadelesi veriyor

İki Arkadaşın Tüfekle Oyunu Ölüm Getirdi

İki Arkadaşın Tüfekle Oyunu Ölüm Getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.