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Giresun’un nüfusu 321 kişi arttı

04.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Giresun’un nüfusu 321 kişi arttı

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Giresun ve ilçelerinin nüfusu 448 bin 721 kişi olarak açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Giresun ve ilçelerinin nüfusu 448 bin 721 kişi olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Giresun’un nüfusu ise 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 321 kişi artarak 448 bin 400’den, 448 bin 721’e ulaştı. Erkek nüfusu 223 bin 738 kişi olurken, kadın nüfusu 224 bin 983 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 302 bin 259 kişi olurken, belde ve köylerde yaşayan nüfus 146 bin 462 kişi oldu. Giresun’un en kalabalık 5 ilçesi ise 140 bin 231 kişi ile Merkez, 68 bin 557 kişi ile Bulancak, 36 bin 512 kişi ile Espiye, 32 bin 55 kişi ile Tirebolu ve 31 bin 509 kişi ile Görele ilçeleri oldu.

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Giresun Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:28
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Giresun Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Ömür Eczanesi
Merkez
Yeniyol Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Kurt Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
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