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Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde taşkının verdiği hasar giderilmeye çalışılıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 23.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde taşkının verdiği hasar giderilmeye çalışılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ve Doğankent ilçesinde sel sularının çekilmesinin ardından çalışmalar sürüyor.

Yağlıdere ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan yağışın ardından oluşan su baskınları ile toprak kaymalarının verdiği zararların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yağlıdere Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri yollardaki heyelanlara gün boyu müdahale etti. Belediye ekipleri ilçe merkezinde patlayan su borularını tamir ederek su kesintilerini giderdi.

Taşkın sularının çekilmesiyle bazı iş yerlerinde, evlerin giriş katlarında hasarlar oluştuğu gözlemlendi.

Yağlıdere-Espiye, Yağlıdere-Üçtepe yolu ile menfez çökmesi sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğankent ilçesinde ise mahalle ve köy yollarında maddi hasar oluşurken, bazı iş yerleri ile binaların zemin katlarını su bastı.

İlçe merkezinde bazı araçlar su ve toprak altında kaldı. Köylerde ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanların taşkın nedeniyle telef olduğu öğrenildi.

Doğankent Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri mahalle ve köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

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