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Girişimci ruhu sayesinde çalıştığı çiçekçinin işletmecisi oldu

KARS HABERLERİ  | 08.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

İşçi olduğu çiçekçi dükkanını kiralayarak işletmenin başına geçen Betül Karakuş, mesai saati gözetmeksizin çalışarak insanların en özel anlarını ve duygularını çiçeklerle süslüyor - Karakuş: "Eski çalıştığım dükkanın önünden geçerken boş olduğunu gördüm, bir dakika içinde karar verdim, bir sonraki gün gittim dükkanı tuttum. 7,5 yıldır da kendi iş yerimde hizmet veriyorum, işimi de severek yapıyorum" - "Çiçekçilik kadınlar için yorucu bir meslek. Tatil günümüz, kendimize keyfi zaman ayırma şansımız yok. Biz bayramda da özel günlerde de her zaman çalışıyoruz"

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yaşayan Betül Karakuş, işçiyken işletmesinin devraldığı çiçekçi dükkanında hem insanların en özel günlerini ve duygularını süslüyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Dünyada tüm zorluklarına rağmen hayatın her alanında azimleriyle kendilerinden söz ettiren kadınlar, hayatın her alanında başarılı olabilmek için emek harcıyor.

Annelik görevlerinin yanında farklı iş kollarında da çalışan kadınlar, "yuvayı dişi kuş yapar" misali çekirdek ailelerinin saadeti ve huzuru için de büyük çaba gösteriyor.

Kars'ta yaşayan bir çocuk annesi çiçekçi Betül Karakuş da mesai saati gözetmeksizin çalışan, çabalayan kadınlardan yalnızca birisi.

- Çalıştığı çiçekçi dükkanını kiralayarak kendi işini kurdu

Önceden işçisi olduğu çiçekçi dükkanının kapandığını öğrenen Karakuş, bu iş yerini kiralayarak yeniden insanların özel günlerini ve duygularını süslemek için çalışmaya başladı.

Kendi işini kurarak "patron" olan kadın girişimci, müşterilerden gelen siparişleri özenle hazırlıyor.

Betül Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldan bu yana çiçekçilikle uğraştığını ve bu işi severek yaptığını söyledi.

Eskiden işçi olarak çalıştığı ve sonradan kapanan iş yerinin işletmesini aldığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Oğlum 3 aylıktı, bir gün eski çalıştığım dükkanın önünden geçerken boş olduğunu gördüm, bir dakika içinde karar verdim, bir sonraki gün gittim dükkanı tuttum. 7,5 yıldır da kendi iş yerimde hizmet veriyorum, işimi de severek yapıyorum. Çiçekçilik kadınlar için yorucu bir meslek. Tatil günümüz, kendimize keyfi zaman ayırma şansımız yok. Biz bayramda da özel günlerde de her zaman çalışıyoruz. Gece yarısı da olsa müşteriler aradığı zaman gelip dükkanı açıp ona hizmet vermek zorundayız."

- Çiçeklere çocuğu gibi bakıyor

Betül Karakuş, bir kadın olarak özel günlerde bile kendine vakit ayıramadığını belirterek, anneler, sevgililer ve kadınlar gününde hazırladığı çiçeklerle hemcinslerini mutlu etmeye çalıştığını dile getirdi.

Hayatına çiçekçi olarak devam etmek istediğini aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Çiçeklere çocuğum gibi bakıyorum. Bazen burada hava soğuk olduğunda ölmek üzere olan çiçekleri çöpe atmam, eve götürür özenle bakarım. Bir çiçeği dahi çöpe atmak içimizden gelmiyor, çünkü bizim için çok kıymetliler. Dışarıda kar, yağmur yağsa, biz yemyeşil bir cennete giriyoruz. Farklı kokular, renk renk çiçekler, bir tarafta turuncular, bir tarafta sarılar, bir tarafta pembeler içimizi açıyor."

İş yeri sahibi olduğu için kendini güçlü hissettiğini anlatan Betül Karakuş, kadınlardan kendilerine güvenmelerini istedi.

Doğu Anadolu'daki kadınların eskiden işçi olarak bir yerde çalışmaya çekindiğine işaret eden Karakuş, "Şimdi bakıldığında bölgemizde kamyon şoförü, çiçekçi, eczacı, doktor kadınlar var" diye konuştu.

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Betül Karakuş çiçekçi Dükkan kadınlar Kars sipariş

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Sabah
06:23
Öğle
12:23
İkindi
15:37
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Merkez Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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