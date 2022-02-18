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Girişimciler ve yatırımcılar Teknopark İstanbul'da bir araya geldi

18.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimciler ve yatırımcılar Teknopark İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul, "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirdi.

Teknopark İstanbul'un açıklamasına göre, "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerinin ikincisi Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da gerçekleştirildi.

Girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veren ve onlara sermaye desteği bulmaları için yatırımcılar ile köprü görevi yürüten Cube Incubation'daki etkinlikte, merkezde yer alan derin teknoloji girişimcileri ile iş dünyasından önemli firma temsilcileri buluştu.

Buluşmaya, THY, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), TCDD, Marmara Üniversitesi, Tuzla Belediyesi ve Kiğılı gibi 25'in üzerinde kamu kuruluşu, özel firma, üniversite ve belediye katılım gösterdi.

12 derin teknoloji girişimcisi, proje ve ürünlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinliğin ardından yetkililer ve girişimler B2B alanlarında yüz yüze görüşme fırsatı buldu.

Etkinlikte yatırımcılara girişimlerini anlatan start-up'lar arasında Light Way, Lojipark, Medroco, Nanosilver, Optiyol, Pirameet, Probio.co, Scalar Vision, Texinsight, UHPC, Bacpolyzyme ve YDM yer aldı.

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