Girişimcilerin fikirleri projeye dönüşüyor

TÜBİTAK destekli “1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı” kapsamında, Gaziantep Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından, teknoloji tabanlı girişimlere 200 bin TL geri ödemesiz hibe fırsatı sunan BİGG (Bİreysel Genç Girişimci) Programına katılımı artırmak amacıyla “Fikirleriniz Havada Kalmasın” webinarı düzenlendi.

HKÜ İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen webinar’da, İnovasyon Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yakup Durmaz toplantıyı açılış konuşması ile başlatırken, Topluluk Başkanı Şebnem Esra Şahin ise moderatörlük yaptı. TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Durum Toplantısı Sunumu, KALİTTO Girişimcilik ve Şirketleşme Modül Sorumlusu Uzman Nesli Demircioğlu tarafından gerçekleştirildi.

Bir fikir nasıl projeye dönüşür?

Öğrencilerin teknoloji tabanlı projelerinin hayata geçmesi için düzenlenen çevrimiçi seminerde, “bir fikir nasıl projeye dönüşür” ve “proje hayata nasıl geçer” konuları masaya yatırılarak, detaylı açıklamalar yapıldı. Çeşitli konularda fikirleri olan HKÜ Öğrencileri, seminere yoğun ilgi gösterirken, TÜBİTAK’ın hibe desteği ile ilgili önemli bilgiler sunuldu. “Bir Fikri Projeye Dönüştürme” konulu çevrimiçi seminerde öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında akademisyen ve uzmanlardan bilgi alarak, proje geliştirme fırsatı da buldular. Öğrencilerin proje fikirlerini ve projelerini dinleyen ve değerlendiren akademisyenler, öğrencilere yön gösterdiler.

Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlıklı yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanları kapsayan projelerin hayata geçmesi için sunumlar yapıldı. Uzmanlar, BİGG (Bireysel Genç Girişimci Başvuruları) sürecini de detaylı olarak öğrencilere aktardı. İlk olarak “www.gaziantepbigg.com“üzerinden başvuru ile sürecin başladığı, ikinci aşamada temel girişimcilik, iş modeli hazırlama, iş planı hazırlama eğitimleri ile sürecin devam ettiği belirtildi. Üçüncü aşamada ise, ön kuluçka ve prototipleme destekleri, mentörlük danışma hizmetleri ile devam eden sürecin son aşamasının TÜBİTAK BİGG 2. aşamaya başvuru ile sona geldiği bildirildi. Tüm aşamalardan başarı ile geçen projelerin, geri ödemesiz 200 bin TL hibe ile ödüllendirileceğini öğrencilere aktarıldı. Webinar soru cevap kısmı ile son buldu.

