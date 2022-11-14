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Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

14.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, bölgeyi ziyaret edenleri sonbahar renkleriyle karşılıyor.

Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim farklı güzellik sunuyor.

Çevresindeki yeşil bitki örtüsüyle, yazın serin havası ve kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla dikkati çeken şelale, hazan mevsiminin yaşandığı şu sıralarda misafirlerini, sararan yapraklarla kaplı doğasıyla ağırlıyor.

Sonbaharda ağaçların ve çevresindeki bitkilerin sararmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor.

Şelalenin bu manzarasında fotoğraf çektirmek ya da özçekim yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Girlevik Şelalesi'nin ziyaretçilerinden Zuhal Kargın, AA muhabirine, Adana'dan geldiğini ve şelalelinin doğal güzelliğine hayran kaldığını söyledi.

Daha önce bir kez daha şelaleye geldiğini ve burayı çok beğendiğini ifade eden Kargın, "Şelale sonbaharda çok güzel. Yaz ve bahar aylarında ise ayrı bir güzelliği var. Ben burayı özellikle herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ortam ve ambiyans gerçekten çok güzel. Doğal güzelliğine hayran kaldım." dedi.

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