Girona 1 - 4 Real Madrid (Maç özeti)

Madrid ekibi, Montilivi Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin 16. dakikasında ev sahibi takım, Borja Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Real Madrid, 39. dakikada Sergio Ramos'un Asensio'ya yapılan penaltı sonrası bulduğu golle beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Real Madrid, yine Asensio'ya yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Karim Benzema'nın gole çevirmesiyle üstünlüğü yakaladı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.
Real Madrid, böylece ligin ikinci haftasında da galip gelerek puanını 6'ya çıkarırken, Girona bir puanda kaldı.
Julen Lopetegui'nin takımı zirveyi geçen sezonun şampiyonu Barcelona ile paylaşıyor.
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş bombayı patlattı!
Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!
Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket
Chelsea'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!
Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı!
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum