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Girona, Seydou Doumbia ile yollarını ayırdı

İSPANYA HABERLERİ  | 13.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen Girona'da, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Seydou Doumbia'yla yollar ayrıldı.

Girona, Seydou Doumbia ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan Doumbia'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Daha önce Roma, Sporting Lizbon, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Doumbia, geçen sezon İspanyol ekibinde 22 maçta 3 gol attı.

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seydou doumbia Girona

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Seydou STSL gibi dandik bir ligte 40 gol rahat atar, nasıl alınmaz böyle güçlü bir santrafor anlayamıyorum...
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