Girona, Seydou Doumbia ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan Doumbia'nın sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Daha önce Roma, Sporting Lizbon, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Doumbia, geçen sezon İspanyol ekibinde 22 maçta 3 gol attı.
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