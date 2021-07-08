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Giroud, adım adım Milan'a gidiyor

08.07.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'den ayrılması beklenen santrfor oyuncusu Olivier Giroud'un Milan'a transfer olacağı iddia edildi.

Giroud, adım adım Milan'a gidiyor

Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, Milan'a adım adım yaklaşıyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, yaklaşık 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle transferin bitmek üzere olduğu belirtildi.

Milan'ın 1 milyon eurosu peşin olmak üzere belli şartlara bağlı 1 milyon euro bonus teklifini İngiliz kulübüne ilettiği kaydedildi.

İtalyanların Giroud'nun şartları için menajeriyle yaptığı görüşmede de büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.

34 yaşındaki futbolcu, Chelsea'de 255 maça çıkarken 90 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Milan
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