Giroud'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Chelsea'den sezon sonunda ayrılacak olan Giroud, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Fransız golcünün hedefinde Milan var.

İtalyan basını, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ve Zlatan'ın yanına iyi bir santrfor almak isteyen Milan'ın Giroud'la ilgilendiğini yazdı. SporMedisaet'in haberine göre, Giroud da Milan'a gitmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Fransız golcü Giroud'un ülkesi Fransa'dan Lens ile Türkiye'den Fenerbahçe'nin tekliflerini reddetti.

Giroud bu sezon Chelsea formasıyla ligde oynadığı 17 maçta 4 gol attı. Tecrübeli golcü futbolcu tüm kulvarlarda bu sezon oynadığı 31 maçta 11 gol attı.

(FUTBOL ARENA)



